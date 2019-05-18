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حوادث

تعطل حركة المرور.. تصادم 4 سيارات على طريق المنصورة ميت غمر

السبت 18/مايو/2019 - 05:03 م
اللواء محمد حجى
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
شهد طريق المنصورة ميت غمر حادث تصادم بين 4 سيارات والذى لم يسفر عن اى اصابات او خسائر فى الارواح سوى تلفيات فى السيارات وتعطل حركة المرور .

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين 4 سيارات على طريق المنصورة ميت غمر .


وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الحادث وقع بين سيارة نقل بمقطورة تحمل ارقام 8692 د ف ق ومقطورة 4589 وسيارة ملاكي دقهلية تحمل ارقام 46591 وميكروباص رحلات غربية يحمل ارقام 3186 وسيارة نصف نقل تحمل رقم د ص ب 3568 .

ولم يسفر الحادث عن اى اصابات او خسائر بالارواح سوى تلفيات بالسيارات وتعطل حركة المرور وتمت ازالة آثار الحادث واعادة حركة المرور لطبيعتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة. 

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