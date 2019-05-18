سفير فلسطين بالقاهرة: لن تقبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل عادل لقضية اللاجئين

قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، على رأس وفد من السفارة ومندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية , بزيارة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في جزيرة فاضل بمحافظة الشرقية, لمعايدتهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وذلك بحضور وجهاء الجالية الفلسطينية في مصر، وعدد من الشخصيات الاعتبارية المصرية والفلسطينية.



وقام السفير بجولة تفقدية للجزيرة ومرافقها , وعاد كبار السن منهم واطمأن على أوضاعهم ومتابعة السفارة شؤونهم واحتياجاتهم المعيشية.



وأكد في كلمته للحضور على أن هذه الأيام تتزامن مع ذكرى ال٧١ للنكبة الفلسطينية والتي تعكس مأساة عاشها أبناء شعبنا ابان عام ١٩٤٨ حين هجروا من بلادهم قسرا ، مشددا على أنه مهما تعاقبت الأجيال الفلسطينية فسيبقى حق العودة مقدسا لكل لاجىء فلسطيني.



وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تقبل تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ما لم يتضمن ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٩٤.



كما نقل السفير دياب اللوح تحيات وتهنئة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لأبناء الجالية وأشقائهم المصريين , معبرا عن خالص تهانيه للشعب المصري الشقيق في ذكرى العاشر من رمضان واحتفالات نصر مصر المجيد وتثمين دماء شهدائها التى سقطت سواء على أرض الكنانة مصر أو فداءا لفلسطين، موجها كل الشكر والتقدير للشقيقة الكبرى مصر قيادة وشعبا على الرعاية التي توليها لأبناء شعبنا الفلسطيني المقيم على الأراضي المصرية حتي يعودوا إلى ديارهم ووطنهم عقب اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.



ومن جانبهم أشاد أبناء الجزيرة وعمدة جزيرة فاضل ومناطق الشرقية , بزيارة السفير والوفد المرافق من السفارة, مؤكدين ومجددين بيعتهم ووقوفهم خلف الرئيس والقيادة الفلسطينية في مواجهة الصفقات التي تسعى إلى الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة .