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تعليم

الأوقاف ترفع القيمة الإيجارية على أرض كلية دراسات الأزهر بالمنصورة

السبت 18/مايو/2019 - 05:16 م
الأوقاف ترفع القيمة
الأوقاف ترفع القيمة الإيجارية على أرض كلية دراسات الأزهر
محمد شحتة
ناقشت جامعة الأزهر تجديد التعاقد بين الجامعة ووزارة الأوقاف لتجديد العقد الإيجاري لأرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة وهى أرض تابعة لميدرية الأوقاف وبنيت عليها الكلية بحق الإنتفاع.

ووافق مجلس الجامعة، على على تجديد التعاقد بنفس المبلغ أو زيادة 10% بحسب ما تراه وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

ومن جانبها أرسلت وزارة الأوقاف خطابا لجامعة الأزهر يفيد بزيادة القيمة الإيجارية لقطعة الأرض بمبلغ 6300 جنيه ابتداء من مايو 2018.

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