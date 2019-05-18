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أخبار البلد

دراما الأعلى للإعلام ترصد المخالفات.. إهانة المرأة في ولد الغلابة.. وألفاظ سوقية بـ قمر هادى.. وعنف في هوجان

السبت 18/مايو/2019 - 08:14 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملاحظات بمخالفات جديدة بعدد من الأعمال المعروضة فى مسلسلات رمضان.

ورصدت اللجنة 6 مخالفات في الحلقة 12 من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، منها 5 ألفاظ مبتذلة ومشهد ينطوي على عنف ضد المرأة.

كما رصدت اللجنة 8 ملاحظات بمخالفات في الحلقة 11 من مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، منها 7 ألفاظ سوقية مبتذلة، ومخالفة تتعلق بالتدخين، بالإضافة إلى 15 ملحوظة بمخالفة في الحلقة 12 من مسلسل "هوجان"، بواقع 12 لفظا سوقيا ومشهدي عنف ومشهد تدخين.

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