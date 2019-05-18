دراما الأعلى للإعلام ترصد المخالفات.. إهانة المرأة في ولد الغلابة.. وألفاظ سوقية بـ قمر هادى.. وعنف في هوجان

رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملاحظات بمخالفات جديدة بعدد من الأعمال المعروضة فى مسلسلات رمضان.



ورصدت اللجنة 6 مخالفات في الحلقة 12 من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، منها 5 ألفاظ مبتذلة ومشهد ينطوي على عنف ضد المرأة.



كما رصدت اللجنة 8 ملاحظات بمخالفات في الحلقة 11 من مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، منها 7 ألفاظ سوقية مبتذلة، ومخالفة تتعلق بالتدخين، بالإضافة إلى 15 ملحوظة بمخالفة في الحلقة 12 من مسلسل "هوجان"، بواقع 12 لفظا سوقيا ومشهدي عنف ومشهد تدخين.