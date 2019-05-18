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ديني

وزير الأوقاف: رمضان فرصة للتقرب إلى الله.. والصوم الحقيقي تدريب عملي لسعة الأخلاق

السبت 18/مايو/2019 - 04:51 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن رمضان فرصة سانحة للتقرب إلى الله (عز وجل) ، مبينا أن الغاية التي يسعى إليها المؤمن هي رحمة الله , وشهر رمضان فرصة لذلك.

وأوضح الوزير، خلال ندوة بمسجد الخازندار بالقاهرة، أن الصيام والقيام من الأسباب الحثيثة التي يغفر الله بهما الذنوب ، وتتنزل بهما الرحمات، وأن شهر رمضان هو كفاح موجه من الإنسان لنفسه حتى يستقيم على منهج الله تعالى ، كما أن الصيام تدريب عملي على السلوكيات الفاضلة.

وفِي السياق ذاته أكد أن شهر رمضان شهر الخيرات ، والتقرب إلى الله في رمضان من علامات الإيمان ، وأن الفرح بالعبادة وحب الطاعة من دلائل إيمان الإنسان بربه (عز وجل).

وبين معاليه أن الصائم الحق لا يكذب ؛ لأن الكذب والصيام متناقضان غاية التناقض ، فالصيام قائم على أعلى درجات المراقبة لله (عز وجل) في السر قبل العلن ، فهو سر بين العبد وربه ، والكذب أبرز علامات النفاق ، وهو ما يتناقض غاية التناقض مع حقيقة الصيام ، لذا فهما لا يجتمعان ولا يلتقيان ، فإما صائم وإما كذاب ، ولذا قال نبينا (صلى الله عليه وسلم ) : “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”.

وفِي ختام كلمته أكد أن الإنسان مأمور بحسن الظن ، وأن يتعامل مع الناس بظاهرهم ؛ لأن الكشف عن النوايا هو من الغيبيات ، وأن أخطر شيء هو اتهام الناس في ذممهم بلا دليل ولا بينة قاطعة .

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