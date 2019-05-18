المسلماني يزور الفنان الكبير عادل إمام لتهنئته بعيد ميلاه

قام الكاتب السياسي أحمد المسلماني بزيارة الفنان الكبير عادل إمام في منزله بمنتجع المنصورية غرب حي المهندسين بمناسبة عيد ميلاده.



وقال المسلماني في تصريحات صحفية عقب الزيارة: "إن الأستاذ عادل إمام هو أحد ركائز القوة الناعمة المصرية".



وأضاف المسلماني: "أنْ تجلس مع الأستاذ عادل إمام.. فأنت تجلس مع «التاريخ السياسى والاجتماعى» المعاصر.. مع الفنّ والسياسة.. الضحكة والفكرة.. النخبة والجماهير. إن الأستاذ عادل إمام ليس فنانًا واحدًا.. لكنّه منظومة كبرى من الفنون. إنّه حشدٌ هائلٌ من الشخصيات.. ومزاجٌ بالغ الثراء.. صمتًا وصخبًا.. هدوءًا وإعصارًا.. تارةً قهقهاتٍ صاخبة تملأ العالم أملًا وبهجة.. وتارةً رصاصة فى عيونٍ وقحة".



واستطرد المسلماني: "لا يحتاج من يجلس مع الفنان عادل إمام إلى جهد كبير حتى يدرك أنه يمتلك عقليّة ثلاثية الأبعاد.. يوازن بين الكلّ والتفاصيل.. ويدرك ما لا يظهر بوضوح.. إنه يبدو فى أحيانٍ كثيرة مثل شخصٍ دخل محلًا لبيع المرايا.. فقام بتحطيم كلّ المرايا المقعرة والمحدبة.. لينهى حالة التشويش البصرى.. فلا شىء أكبر ولا شىء أصغر من الواقع.. كل المرايا طبيعية.. وكل الأشياء بأحجامها الحقيقية. بفضل هذه الرؤية ثلاثية الأبعاد.. وعبْر «استراتيجية تحطيم المرايا الكاذبة».. استطاع الفنان الكبير أن يتجاوز حاجز الزمان ليعبر عن أجيال متتالية، كما استطاع أن يتجاوز حاجز المكان ليعبر عن أكثر من عشرين دولة عربية".