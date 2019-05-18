المساحات من 86 إلى 150 مترا.. جهاز 6 أكتوبر ينفذ 6720 شقة خلال عام

كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن الجهاز يخطط لتنفيذ 6720 وحدة سكنية خلال العام المالى 2019 - 2010 الذي يبدأ 1 يوليو المقبل.



وأضاف رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذه الوحدات تمثل 280 عمارة سكنية مكونة من دور أرضى و5 أدوار متكررة كل دور به 4 وحدات سكنية.



وتتوزع الوحدات على مشروعي "جنة" للإسكان الفاخر بوحدات بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتميز بمساحات من 96 إلى 118 مترا مربعا لكل وحدة.



يذكر أن جهاز أكتوبر يقوم بتنفيذ وحدات ضمن المشروعين وكذا وحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019، ويستكمل خطة تطوير المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة خلال العام المالى الجديد بحجم استثمارات 4 مليارات جنيه.