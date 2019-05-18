ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المساحات من 86 إلى 150 مترا.. جهاز 6 أكتوبر ينفذ 6720 شقة خلال عام

السبت 18/مايو/2019 - 09:41 م
الشربيني
الشربيني
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن الجهاز يخطط لتنفيذ 6720 وحدة سكنية خلال العام المالى 2019 - 2010 الذي يبدأ 1 يوليو المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذه الوحدات تمثل 280 عمارة سكنية مكونة من دور أرضى و5 أدوار متكررة كل دور به 4 وحدات سكنية.

وتتوزع الوحدات على مشروعي "جنة" للإسكان الفاخر بوحدات بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتميز بمساحات من 96 إلى 118 مترا مربعا لكل وحدة.

يذكر أن جهاز أكتوبر يقوم بتنفيذ وحدات ضمن المشروعين وكذا وحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019، ويستكمل خطة تطوير المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة خلال العام المالى الجديد بحجم استثمارات 4 مليارات جنيه.

ترشيحاتنا

لاعب مفيد للغاية.. قاسم باشا يكشف حقيقة رحيل تريزيجيه

السيطرة على حريق بجوار النادي الأهلي بالجزيرة

ألفاظ سوقية وإيحاءات جنسية.. الأعلى لـ الإعلام يرصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا

شاهد.. صراخ شذى حسون بعد سقوطها من كوبري رامز في الشلال

حسن الختام.. حكاية مؤذن لقي ربه صائما بعد حي على الصلاة

خد كل شيء بالحلال.. رسالة غامضة من محمد ناجى جدو عبر تويتر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور