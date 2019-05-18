ترفع شعار النصر لـ مصر.. جماهير الأهلى تشجع الزمالك أمام نهضة بركان

يلتقي نهضة بركان المغربي مع ضيفه الزمالك المصري في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية غدًا الأحد، والأمل يحدوهما في التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخهما.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج #نهضة_بركان ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مشجعى الزمالك .



يارب انصرنا علي #نهضه_بركان



اهلاوى واتمنى فوز الزمالك #نهضه_بركان.



#نهضه_بركان أتمني فوز الزمالك بالبطولة إن شاء الله



بالتوفيق لنادي الزمالك ..... اهلاوي بيحب الكره المحترمه 😍#نهضه_بركان



انا أهلاوي بس عايز البطولة في مصر احسن من اي حد #نهضه_بركان



ان شاءالله الفوز للزمالك

يارب انصر الزمالك #نهضه_بركان







