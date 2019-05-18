السيطرة على حريق بجوار النادي الأهلي بالجزيرة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق المدير العام في السيطرة على حريق محدود شب بجوار النادى الاهلى بالجزيرة .



وكان العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات اطفاء القاهرة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بشارع صالح سليم بجوار النادى الاهلى فرع الجزيرة .



على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء الى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل ان تمتد للنادى ودون إصابات .