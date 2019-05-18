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حوادث

السيطرة على حريق بجوار النادي الأهلي بالجزيرة

السبت 18/مايو/2019 - 05:03 م
حريق فى النادى الأهلي
حريق فى النادى الأهلي
كتب محمد صبرى
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق المدير العام في السيطرة على حريق محدود شب بجوار النادى الاهلى بالجزيرة .

وكان العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات اطفاء القاهرة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بشارع صالح سليم بجوار النادى الاهلى فرع الجزيرة .

على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء الى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل ان تمتد للنادى ودون إصابات .

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السيطرة على حريق بجوار النادي الأهلي بالجزيرة

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