حبس موظف جمعية زراعية 4 أيام لطلبه رشوة 100 ألف جنيه بالإسماعيلية

أمر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس المتهم "حسن.غ" مسئول حماية الأراضي بإحدى الجمعيات الزراعية بالإسماعيلية 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بطلب مبلغ مالي "100 الف جنيه" علي سبيل الرشوة من أحد أصحاب قطع الأراضي بجمعية العاشر من رمضان بدائرة مركز الإسماعيلية لتنفيذ قرارات إزالة تعديات علي أرضه.





وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، والتي باشرها مينا ناصر وكيل أول النيابة الكلية إلى أن المتهم طلب من أحد أصحاب قطع الأراضي بجمعية العاشر من رمضان بدائرة مركز الإسماعيلية تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لصالحه ضد آخرين لتعديهم علي أرضه بدون وجه حق، إلا أن المتهم طلب من صاحب قطعة الأرض المعتدي عليها مبلغ مالي 100 ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة في أسرع وقت.





وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالاتفاق مع صاحب الأرض باستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه بدائرة قسم ثالث أمام موقف الإسماعيلية الرئيسي، إلا أنه تم القبض علي المتهم أثناء حصوله علي جزء من مبلغ الرشوة يقدر بـ 10 آلاف جنيه علي سبيل الاتفاق قبل التنفيذ وباقي مبلغ الرشوة بعد تنفيذ قرار الإزالة.



