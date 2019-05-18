ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة يشدد على تذليل العقبات أمام توصيل الغاز للقرى

السبت 18/مايو/2019 - 06:17 م
محافظ البحيرة يشدد
محافظ البحيرة يشدد تذليل العقبات امام توصيل الغاز للقرى
جمالات الدمنهورى
شدّد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة علي ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرية بيبان بمركز ومدينة كوم حمادة موجها بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية لعمل الصيانة اللازمة لجميع شبكات المرافق قبل البدء فى أعمال الرصف حفاظا على المال العام مع منح مسؤول الغاز والطرق مهلة لمدة أسبوعين للدراسة والخروج بقرار تمهيداً لبدء الأعمال بالقرية. 

جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذى عقده المحافظ  اليوم السبت بديوان عام المحافظة مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ومسؤولى الغاز و المياة و الطرق والنقل والكباري و الكهرباء والاتصالات بحضور الدكتورة  نهال بلبع - نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوي - سكرتير عام المحافظة وحازم الأشموني - السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة وتذليل العقبات التي تعترض توصيل الغاز الطبيعى لقرية بيبان بكوم حمادة ودراسة أنسب الوسائل لتوصيل الغاز  للمنازل المحرومة بأقل تلفيات للطرق التابعة للهيئة العامة  للطرق والكبارى.

تم خلال الاجتماع دراسة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالموقف الجديد بجوار المستشفى العام بكوم حمادة والمقرر الانتهاء منه خلال شهرين وكلف المحافظ الهيئة العامة للطرق بعمل حصر لجميع الطرق التابعة للهيئة و التي تحتاج لأعمال  صيانة وتجديد، كما كلف شركة الكهرباء بسرعة نقل خط الجهد المتوسط المار فوق الموقف وإحلاله بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة. 

 أكد اللواء آمنة  خلال الاجتماع أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى من المشروعات القومية التي ترعاها الدولة وتحرص على توصيلها لكافة المدن والقرى وتعمل على تعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوي للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى المعيشة للأفراد . 

ترشيحاتنا

للعاملين الحاصلين على مؤهل.. هذا آخر موعد للتسويات

الجماهير بعد تخفيض أسعار تذاكر أمم أفريقيا: سنبهر العالم تشجيعا وتنظيما.. فيديو

محمد صلاح ينشر صورة مع المذيعة تايلور روكس صاحبة سؤال «أوصف شعرك في كلمة»

تتجاوز 45.. الأرصاد تحدد موعد ارتفاع درجات الحرارة

ذهاب نهائي الكونفدرالية.. الزمالك بالزي الأساسي أمام نهضة بركان

نفسك تشترى عربية وبتقسيط 7 سنوات .. البنك الأهلى يمنحك قرضا دون ضامن .. تعرف على الشروط والمميزات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير

بعد اعلان مدينتى ..تعرف على اشهر مشاريع مجموعة طلعت مصطفى العقارية

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور