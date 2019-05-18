محافظ البحيرة يشدد على تذليل العقبات أمام توصيل الغاز للقرى

شدّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرية بيبان بمركز ومدينة كوم حمادة موجها بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية لعمل الصيانة اللازمة لجميع شبكات المرافق قبل البدء فى أعمال الرصف حفاظا على المال العام مع منح مسؤول الغاز والطرق مهلة لمدة أسبوعين للدراسة والخروج بقرار تمهيداً لبدء الأعمال بالقرية.





جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذى عقده المحافظ اليوم السبت بديوان عام المحافظة مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ومسؤولى الغاز و المياة و الطرق والنقل والكباري و الكهرباء والاتصالات بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوي - سكرتير عام المحافظة وحازم الأشموني - السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة وتذليل العقبات التي تعترض توصيل الغاز الطبيعى لقرية بيبان بكوم حمادة ودراسة أنسب الوسائل لتوصيل الغاز للمنازل المحرومة بأقل تلفيات للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.





تم خلال الاجتماع دراسة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالموقف الجديد بجوار المستشفى العام بكوم حمادة والمقرر الانتهاء منه خلال شهرين وكلف المحافظ الهيئة العامة للطرق بعمل حصر لجميع الطرق التابعة للهيئة و التي تحتاج لأعمال صيانة وتجديد، كما كلف شركة الكهرباء بسرعة نقل خط الجهد المتوسط المار فوق الموقف وإحلاله بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة.



