كورال الطور يحيى فعاليات الليلة الثالثة من ليالي رمضان جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء تقديم فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية لليلة الثالثة على التوالي، حيث بدأت فعاليات الليلة من ساحة العلم بالطور العاصمة، بعرض فنى لفرقة كورال أطفال الطور بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، وتقديم مجموعة من أغانيها المتنوعة، تلاها تنظيم ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "لأكثر من مستوى" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، بمشاركة عدد من الحضور لتصميم لوحات فنية معتمدة على تقنية التركيبات المتعددة للعناصر والخامات، أعقبها استكمال إدارة الشؤون الفنية بالمديرية فعاليات مسابقة الأصوات الحسنة "ابتهالات" لليوم الثالث على التوالي، حيث شاهدت لجنة التحكيم التى تضم فى عضويتها الدكتور على عبد الظاهر مدير عام إدارة الطور للتعليم الأزهرى والشيخ جلال الشريف وكيل مديرية الأوقاف والفنان حسام عبد الهادي مدير مدرسة طه حسين الإبتدائية بالطور العاصمة، لمجموعة فيديوهات لمواهب فى اﻹنشاد الديني والابتهالات بمدينتى رأس سدر وأبو زنيمة.
عقد بقصر ثقافة طور سيناء، محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "الصحة النفسية لذوى القدرات الخاصة" ألقتها يسرية حسين تحدثت خلالها عن ذوى القدرات الخاصة من حيث المعنى والمفهوم، مؤكدة على أهمية وضرورة الإهتمام بالصحة النفسية لديهم، كما تناولت ضرورة عقد العديد من ورشة تنمية المهارات الإدراكية واليدوية، تلاها إستكمال ورشة أشغال الخرز تدريب هدير حسن، وبمشاركة عدد من المهتمين بالحرف اليدوية، بينما عقد بيت ثقافة أبو رديس جلسة حكى المأثورات الشعبية بمقعد الصوالحة بعنوان "قبيلة الصوالحة" تحدث خلالها الشيخ حسين محمد الصوالحى عن بعض العادات والتقاليد المرتبطة بالقبيلة، أعقبها من مركز شباب ابو رديس الرياضى عرض فنى لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المنشد الشيخ العربى عبد الحميد وتقديم مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية والدينية والابتهالات ومدح الرسول صل الله عليه وسلم، تلاها عرض فنى لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المنشد الشيخ العربى عبد الحميد، بمسرح شركة السويس للزيت بابو رديس.