كورال الطور يحيى فعاليات الليلة الثالثة من ليالي رمضان جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء تقديم فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية لليلة الثالثة على التوالي، حيث بدأت فعاليات الليلة من ساحة العلم بالطور العاصمة، بعرض فنى لفرقة كورال أطفال الطور بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، وتقديم مجموعة من أغانيها المتنوعة، تلاها تنظيم ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "لأكثر من مستوى" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، بمشاركة عدد من الحضور لتصميم لوحات فنية معتمدة على تقنية التركيبات المتعددة للعناصر والخامات، أعقبها استكمال إدارة الشؤون الفنية بالمديرية فعاليات مسابقة الأصوات الحسنة "ابتهالات" لليوم الثالث على التوالي، حيث شاهدت لجنة التحكيم التى تضم فى عضويتها الدكتور على عبد الظاهر مدير عام إدارة الطور للتعليم الأزهرى والشيخ جلال الشريف وكيل مديرية الأوقاف والفنان حسام عبد الهادي مدير مدرسة طه حسين الإبتدائية بالطور العاصمة، لمجموعة فيديوهات لمواهب فى اﻹنشاد الديني والابتهالات بمدينتى رأس سدر وأبو زنيمة.



