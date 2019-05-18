محرز وأجويرو يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام واتفورد في نهائي كأس إنجلترا

أعلن فريقا مانشستر سيتي وواتفورد عن تشكيلتهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس إنجلترا.





وضمت تشكيلة مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز، على حساب البلجيكي كيفن دي بروين الجالس على مقاعد البدلاء.





أما تشكيلة واتفورد، فشهدت مشاركة الحارس البرازيلي الخبير هوريليو جوميز في مباراته الأخيرة مع الفريق، على حساب الإنجليزي بن فوستر.





وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:





مانشستر سيتي: إيدرسون، ووكر، كومباني، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، دافيد سيلفا، محرز، برناردو سيلفا، سترلينج، أجويرو.





واتفورد: جوميز، فيمينيا، ماريابا، كاثكارت، هوليباس، دوكوري، هيوز، كابوي، بيريرا، ديلوفيو، ديني.