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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش دور وسائل الإعلام في تربية الأبناء

السبت 18/مايو/2019 - 07:59 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "دور وسائل الإعلام في تربية الأبناء" في اليوم الخامس من ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية بالحديقة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبي.

ألقى المحاضرة أمجد المصري، الصحفي بجريدة "الجمهورية"، وتحدث خلالها عن الدور الإيجابي لوسائل الإعلام في تربية الطفل كونها أحد المصادر الرئيسية للحصول على المعلومات، كما تناول تأثير وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة من مسموعة ومرئية ومقروءة وأيضا التكنولوجية على الطفل، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة أبوية على الأطفال المتعرضين لوسائل الإعلام واختيار المحتوى المناسب لهم ولمرحلتهم العمرية وإرشادهم للتعامل مع تلك الوسائل بشكل سليم.

اختتم اليوم بفقرة إنشاد ديني للشيخ أحمد يحيى وبعرض فني لفرقة الحرية للموسيقى العربية تغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية منها "رمضان كريم، أم النبي، يا حلو صبح، علّي الضحكاية" بقيادة المايسترو معتز عادل.

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