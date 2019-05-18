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اقتصاد

لاستخراج البترول من البحر.. بتروجت تنهي أعمال منصة بلطيم البحرية

السبت 18/مايو/2019 - 07:59 م
بتروجيت
بتروجيت
مايكل عياد
أطلقت شركة بتروجت للخدمات البترولية، بدء أعمال التحميل والإبحار لمنصة بلطيم البحرية South West BSW، وذلك عقب الانتهاء من تصنيعها أمس الأول، الخميس، والتي تم تصنيعها بيارد التصنيع البحري التابع لشركة بتروجت بالاسكندرية.

ويبلغ وزن منصة بلطيم البحرية 5870 طنا وتم تصنيعها بالكامل في يارد المعدية في مدة زمنية قياسية بلغت ١٢ شهرا، وسوف يتم تركيب المنصة على بعد ١٨ كم من ساحل البحر المتوسط وعلى عمق مياه يصل إلى ٢٥ مترا.

شهد إطلاق إشارة بدء أعمال التحميل كل من المهندس وليد لطفي، رئيس الشركة، والمهندس مصطفى عرفية، المدير التنفيذي لمشروع ظهر (ممثلا بشركة بتروبل)، وبحضور دومينيكو مازينا، مدير المشروعات بالشركة، بالإضافة إلى قيادات ومديري شركة بتروجت والعاملين بيارد المعدية.

وتعد المنصة باليارد البحري من أهم محطات تداول الخامات المستخرجة من باطن البحر.

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