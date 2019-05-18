قبلة المصريين الجديدة.. مواطنون يلتقطون السيلفي مع كوبري تحيا مصر.. فيديو وصور

محور روض الفرج الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل هو القبلة الجديدة المصريين الجديدة حيث يزوره أبناء الشعب المصري كمزار سياحي وكممشى ليلي بل ويجتمع عليه المصريين لتناول وجبتي الإفطار والسحور .





وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد دشنوا هاشتاج بعنوان «ضع صورتك علي محور روض الفرج والممشى الزجاجي» لتوثيق تلك اللحظات، وقد لقي الهاشتاج تجاوب عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية أثناء تواجدهم علي الممر الزجاجي أعلي محور روض الفرج.





يعتبر كوبري "تحيا مصر" بمحور روض الفرج أعرض كوبري "ملجم" بالعالم، حيث يبلغ عرض الكوبري 66.8 متر بسعة 6 حارات مرورية في الاتجاه الواحد، وقد تم تنفيذ الكوبري في زمن قياسي بلغ 3 سنوات بحجم عمالة 5 آلاف من المهندسين والفنيين والعمال، ويربط كوبري تحيا مصر المعلق جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، بطول 540 مترا، ويساهم الكوبري في تخفيف الضغط المروري الذي تعاني منه القاهرة، وتم بناء الكوبري ليتحمل أوزانًا تصل إلى 120 طنًا.





محور "تحيا مصر" العملاق يعمل على ربط شرق القاهرة بغربها ويضم 12 كوبريا معلقا، منها كوبري جزيرة الوراق وكوبري النيل الغربي وكباري منطقة شبرا وكويرى تقاطع الدائري بالإضافة إلي كوبري "تحيا مصر" روض الفرج، أعرض كباري العالم، والمرحلة الثانية من محور روض الفرج تمتد من الطريق الدائري غربًا مرورًا بفرع النيل الغربي وجزيرة الوراق وفرع النيل الشرقي وصولًا إلى منطقة شبرا شرقًا بإجمالي أطوال 17.2 كم في الاتجاهين كل اتجاه بواقع "5- 6" حارة مرورية وبعرض متغير من 48 إلى 67.36م.





ويعد المشروع ليس إنجازًا فقط، ولكنه يتميز بجماله وتفاصيله، كما أن به ممشى زجاجي "الأول من نوعه فى الشرق الأوسط"، وتم إنشاؤه من خلال مليون متر مكعب من الخرسانة، 290 ألف طن من الحديد.



