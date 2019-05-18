لم نتلق عروضا لبيعه.. الأهلي: هذا الشخص سبب تراجع مستوى أجايي

كشفت مصادر خاصة التفاصيل الكاملة لتراجع مستوي المهاجم النيجيري جونيور اجايي مع فريقه الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال الجهاز الفني للاهلي ان أجايي سوف يخضع لفحص طبي اليوم السبت قبل مشاركته في مران الفريق للاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.



واشتكى أجايي من إصابة خفيفة في العضلة الضامة واكتفى بأداء جلسة في الجيم خلال مران الغائبين عن مباراة إنبي والذي أقيم أمس.



وقالت مصادر في تصريحات خاصة لــ«صدي البلد» أنهم يعرفون جيدًا السبب الرئيسي وراء تراجع مستوي اللاعب ومن يحوم حوله وأثر كثيرًا علي تركيزه.



وأضافت المصادر ان اللاعب كان يسير بشكل جيد وتألق بصورة لافته للنظر حتي أنه كان نجم الفريق إلا أن غضب شخص معروف جيدًا للنادي حاول إفساد مسيرة النجم النيجيري بعد تمديد اللاعب لتعاقده



وشددت المصادر انه ليس هناك أي عروض وصلت للاعب ولو حدث ذلك سوف يتم مناقشتها طبقًا لمصلحة الفريق.