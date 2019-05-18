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محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر

السبت 18/مايو/2019 - 06:34 م
محافظ الشرقية يترأس
محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي
محمد الطحاوي
شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان عميد المعهد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة و المهتمين بشئون التعليم لمناقشة اللوائح الداخلية للمعهد وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية وتفعيل الأنشطة الطلابية وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس ومن أهمها مناقشة المذكرة المقدمة من إدارة الموارد البشرية بشأن طلبات الترقيات لبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كمدخل لضمان الجودة في المعهد وتقديم تعليم جيد للطلاب.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادرعلى العمل و البناء و المساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي و ربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

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