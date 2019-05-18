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حوادث

إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة

السبت 18/مايو/2019 - 08:05 م
إصابة 7 أشخاص واحتراق
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتى بحادث تصادم مروع بزراعى البحيرة
جمالات الدمنهورى
أصيب 7 شخص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات اشتعلت بينها سيارتان بسبب شدة التصادم وذلك بالطريق الزراعى السريع أمام قرية أنور المفتى بدائرة مركز أبو حمص، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة  من السيطرة على الحريق تماما داخل السيارتين وتم نقل المصابين للمستشفى العام. 

اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة أبوحمص  يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مصر/ اسكندرية الزراعي بالقرب من قرية أنور المفتى بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم سيارتين نصف نقل شيفورلية وأخرى ملاكى واشتعلوا بسبب قوة التصادم مع 4 سيارات أخرى " ميكروباص ونقل ملاكي ونصف نقل"

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من السيطرة على الحريق تماما داخل السيارتين، وأسفر الحادث عن اصابة 7 شخص من مستقلي السيارات وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى أبو حمص العام والمعهد الطبي بدمنهور لتلقي العلاج اللازم ، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة
إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة

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