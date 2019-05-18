إصابة 7 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث تصادم مروع بزراعي البحيرة

أصيب 7 شخص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات اشتعلت بينها سيارتان بسبب شدة التصادم وذلك بالطريق الزراعى السريع أمام قرية أنور المفتى بدائرة مركز أبو حمص، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق تماما داخل السيارتين وتم نقل المصابين للمستشفى العام.





اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مصر/ اسكندرية الزراعي بالقرب من قرية أنور المفتى بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم سيارتين نصف نقل شيفورلية وأخرى ملاكى واشتعلوا بسبب قوة التصادم مع 4 سيارات أخرى " ميكروباص ونقل ملاكي ونصف نقل"



