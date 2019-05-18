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محافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل 48 موظفا بالتربية والتعليم للتحقيق

السبت 18/مايو/2019 - 06:33 م
محافظ كفر الشيخ يحيل
محافظ كفر الشيخ يحيل 48 موظفًا بالتربية والتعليم للتحقيق
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 48 موظفًا بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ للتحقيق؛ لتركهم العمل دون إذن قانوني.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتحقيق في مخالفات مديرية التربية والتعليم، التي وردت بتقرير المتابعة الميدانية وإدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة؛ لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين.

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