اليوم .. 39 ألف طالب في الصف الأول الثانوي يؤدون اختبارات نهاية العام بالقليوبية

يؤدي صباح اليوم الأحد 39 ألف و252 طالب فى الصف الاول الثانوى اختبارات الفصل الدراسى الثانى في 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة وفقا لنظام التعليم الجديد للعام الدراسي 2018-2019م



وقال طه عجلان كيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إنه تم مراجعة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسير الاختبارات الإلكترونية والورقية طبقا للنظام الجديد مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية ومحمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام



وأشار عجلان إلى أن الطلاب سيؤدون اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرًا بزمن 3 ساعات



واكد أن الاختبار الإلكتروني هو الأصلي للطلاب ولن يتم اللجوء الى الاختبار الورقي إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار ضمانا لحق الطالب.



وفي حال فقدان أو سرقة التابلت الخاص بالطالب يتم تمكينه من أداء الاختبار مع أخذ تعهد عليه بإحضار محضر الشرطة الذي يثبت فيه سرقة أو فقدان جهاز التابلت الخاص به، وعدم خروج أي طالب من اللجان المخصصة للاختبارات الإلكترونية قبل نهاية الوقت المحدد والتنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان.

