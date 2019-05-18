طريقة سهلة لتحضير الكوردن بلو

يعتبر الكوردن بلو من الأطعمة التي يعشقها الكثير، ويمكن تقديمه كطبق جانبي على الإفطار لضيوفك.
المقادير:
- 12 شريحة من صدور الدجاج، رفيعة السُمك.
- 12 شريحة لانشون لحم.
- 12 شريحة جبنة جودة.
- 4 بيضات.
- كوب دقيق.
- 2 كوب بقسماط خشن.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.
- ملح وفلفل أسود.
الطريقة:
1- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.
2- تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
3- افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.
4- ثبتي طرفي الرول بخلة أسنان، ثم رصي رولات الدجاج في صينية مدهونة بالزيت.
5- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.
6- في وعاء عميق، ضعي البيض والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار واخفقي جيدًا.
7- في وعاء آخر، ضعي البقسماط والبابريكا والثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
8- اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم اغمسيه مرةً أخرى في البيض ثم البقسماط.
9- اقلي الدجاج في زيت غزير ومغلي، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.
المقادير:
- 12 شريحة من صدور الدجاج، رفيعة السُمك.
- 12 شريحة لانشون لحم.
- 12 شريحة جبنة جودة.
- 4 بيضات.
- كوب دقيق.
- 2 كوب بقسماط خشن.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.
- ملح وفلفل أسود.
الطريقة:
1- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.
2- تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
3- افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.
4- ثبتي طرفي الرول بخلة أسنان، ثم رصي رولات الدجاج في صينية مدهونة بالزيت.
5- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.
6- في وعاء عميق، ضعي البيض والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار واخفقي جيدًا.
7- في وعاء آخر، ضعي البقسماط والبابريكا والثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
8- اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم اغمسيه مرةً أخرى في البيض ثم البقسماط.
9- اقلي الدجاج في زيت غزير ومغلي، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.