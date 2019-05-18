طريقة سهلة لتحضير الكوردن بلو

يعتبر الكوردن بلو من الأطعمة التي يعشقها الكثير، ويمكن تقديمه كطبق جانبي على الإفطار لضيوفك.



المقادير:

- 12 شريحة من صدور الدجاج، رفيعة السُمك.

- 12 شريحة لانشون لحم.

- 12 شريحة جبنة جودة.

- 4 بيضات.

- كوب دقيق.

- 2 كوب بقسماط خشن.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.

- ملح وفلفل أسود.



الطريقة:

1- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

2- تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

3- افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.

4- ثبتي طرفي الرول بخلة أسنان، ثم رصي رولات الدجاج في صينية مدهونة بالزيت.

5- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.

6- في وعاء عميق، ضعي البيض والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار واخفقي جيدًا.

7- في وعاء آخر، ضعي البقسماط والبابريكا والثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

8- اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم اغمسيه مرةً أخرى في البيض ثم البقسماط.

9- اقلي الدجاج في زيت غزير ومغلي، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.