بتخفيضات تصل إلى 60%.. شباب بنها ينظمون معرض أوبن داي المتكامل

قرر عدد من الشباب والبنات بمدينة بنها تنظيم معرض متكامل " اون داى " لعرض منتجاتهم وبيعها بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين وذلك في مبادرة طيبة منهم ومحاولة لمحاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار واستغلال البعض الظروف والمغالاة فى ارتفاع الأسعار.



وقالت نورا صبري منظمة الأوبن داي إنه يأتي لمنح فرص للشباب الذين لا يملكون أماكن للتسويق لمنتجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض تصل إلى 60%.



وأضافت نورا أن المعرض هدفه محاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة بعد استغلال التجار لهذه الفئة البسيطة والتي أصبحت لا تجد لها مكانا لشراء احتياجاتها، خاصة الملابس التي ارتفعت أسعارها بصورة تهدد قطاعا كبيرا في المجتمع.



من جانبه قال حمدي سلامة رئيس مدينة بنها إن المعرض سوف ضم عددا من العارضين والمنتجات التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين وترضى جميع الأذواق وتشمل كافة الاحتياجات وجميع المنتجات بأسعار التكلفة لها معربا عن فخره بالشباب المجتهد وتنظيم مبادرات ومعارض لمواجهة جشع التجار مشيرا الى أن المعرض يجمع شباب المحافظة ويوفر فرصا للشباب لعرض منتجاتهم.



وكان الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية قد أصدر أوامره الى رؤساء مجالس المدن بإقامة معارض " أوبن داي " فى داخل كل مدينة وذلك لعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ومواجهة جشع التجار .