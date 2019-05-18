مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن عاصفة ترابية كثيفة ضربت عصر اليوم السبت منطقة القصيم، متجهة ببطء لمحافظات شمال الرياض.



وتسببت العاصفة المصحوبة بالأمطار في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.



وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.



