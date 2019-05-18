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أخبار العالم

مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور

السبت 18/مايو/2019 - 07:58 م
الرياض
الرياض
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن عاصفة ترابية كثيفة ضربت عصر اليوم السبت منطقة القصيم، متجهة ببطء لمحافظات شمال الرياض.

وتسببت العاصفة المصحوبة بالأمطار في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.

مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور
مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور
مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور
مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور
مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور

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