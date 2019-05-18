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فن

ما بيعبرونيش دلوقتى.. علاء مرسي: أنا مكتشف أحمد السقا ومحمد سعد

السبت 18/مايو/2019 - 08:06 م
علاء مرسى ومحمد سعد
علاء مرسى ومحمد سعد واحمد السقا
سعيد فراج
قال الفنان علاء مرسي في تصريح مُتلفز مع الفنان إدوارد ببرنامج «القاهرة اليوم» عبر قناة اليوم، إنه عاصر كل الأجيال الفنية، من فريد شوقي وفاتن حمامة وسعاد حسني ومحمود مرسي، مرورًا بـ محمود عبدالعزيز ونور الشريف ثم ممدوح عبد العليم وشريف منير، ثم علاء ولي الدين ومحمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد السقا، وحتى الجيل الحالي. 

وأضاف علاء مرسي أنه كان السبب في ظهور محمد سعد وأحمد السقا الأول، فخلال عمله في مسلسل «مين اللي ما يحبش فاطمة» للفنان أحمد عبد العزيز، خلال حقبة التسعينيات، وجد فريق عمل المسلسل يطلب أدوار جديدة من بينهم دور شاب صعيدي، فعرض دورين على محمد سعد وأحمد السقا. 

وتابع علاء مرسي، أنه كان يشاهد السقا وسعد في عروض المسرح بالمعهد العالي للسينما، وكانوا متألقين، لذلك عرض عليهما الفرصة، ليكون الظهور الأول لهما على التلفزيون، مشيرًا إلى أن كلًا من الفنانين (سعد والسقا)، تجاهلاه فيما بعد، إذ علق قائلًا: «ما بيعبرونيش دلوقتي».

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