بعد 27 مباراة.. سيلفا يكسر صيامه التهديفي أمام واتفورد في نهائي كأس إنجلترا

كسر الدولي الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، صيامه التهديفي، بعدما هز شباك واتفورد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم، السبت، بملعب ويمبلي.



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف سيلفا هو الأول له، بعد 27 مباراة خاضها بجميع المسابقات دون أن يسجل أي هدف.



وأوضحت الشبكة أن سيلفا سدد 34 مرة على المرمى في 2066 دقيقة، دون أن يعرف طريق الشباك.



وسجل سيلفا آخر أهدافه في 30 ديسمبر الماضي، في مرمى ساوثهامبتون، بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وفاز مانشستر سيتي على واتفورد بنتيجة (6-0)، ليحقق اللقب المحلي الثالث له هذا الموسم، بعد فوزه بلقبي البريميرليج وكأس الرابطة، كما أنه اللقب السادس للسماوي في بطولة كأس الاتحاد.