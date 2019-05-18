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برلمان

إعلام البرلمان: استخدام الإرهابيين طائرات لضرب منشآت استراتيجية خطر داهم على العالم

السبت 18/مايو/2019 - 09:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أدان النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة (أرامكو) السعودية باستخدام طائرتين بدون طيار مؤكدا ان استخدام الارهابيين لهذا الأسلوب الإرهابي الخسيس ضد منشآت استراتيجية مهمة ينذر بعواقب وخيمة على العالم ويمثل خطرا داهما على المجتمع الدولي.

وطالب " شيمكو " فى بيان أصدره اليوم من المجتمع الدولى بأسره بسرعة التحرك لوقف هذا العبث من الإرهابيين باستخدامهم لمثل هذه الأسلحة الخطيرة فى ضرب منشآت بترولية مهمة للعالم كله مؤكدا ان استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملًا إرهابيًا جبانًا يستهدف منشآت حيوية والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم كله.

وأوضح النائب محمد شعبان شيمكو أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول زعيم عالمي يحذر من الإرهاب وقوى الشر والظلام وطالب بالمواجهة الشاملة مع الإرهاب والتصدى بكل قوة وحسم للدول التى تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها ، مؤكدا أن إنقاذ العالم من الإرهاب يتطلب الإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتكون البداية بالمواجهة الشاملة وتجفيف منابع التمويل والتسليح والإيواء للارهاب والارهابيين على أراضي الدول الداعمة للارهاب.

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