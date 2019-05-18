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قوافل حزب الحرية تواصل جولاتها لمواجهة سرطان الثدي إلى شربين.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 09:27 م
قوافل حزب الحرية
قوافل حزب الحرية المصرى
ماجدة بدوى
واصلت قوافل حزب الحرية المصرى "بنطمن عليك" لمواجهة مرض سرطان الثدى جولاتها فى مختلف المحافظات، وانطلقت قافلة إلى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى الشكر لجميع قيادات واعضاء وكوادر حزب الحرية بالدقهلية وشباب الأطباء من الحزب وخارجه على التفاعل مع هذه الحملة الناجحة التي لقيت استجابة كبيرة من سيدات مصر الفضليات للكشف عليهن وتقديم جميع أنواع الدعم والرعاية والعلاج الصحي لهم.

كما قدم الدكتور صلاح حسب الله، الشكر لجميع اساتذة كليات الطب وكبار الأطباء الذين بادروا من تلقاء أنفسهم بالانضمام إلى القافلة كمتطوعين للمساهمة فى علاج ومواجهة مرض سرطان الثدي، مؤكدا أن قوافل حزب الحرية المصري سوف تستمر وتواصل جولاتها فى مختلف المدن والمراكز والأحياء والمحافظات على مستوى الجمهورية.
قوافل حزب الحرية تواصل جولاتها لمواجهة سرطان الثدي إلى شربين.. صور
قوافل حزب الحرية تواصل جولاتها لمواجهة سرطان الثدي إلى شربين.. صور
قوافل حزب الحرية تواصل جولاتها لمواجهة سرطان الثدي إلى شربين.. صور
قوافل حزب الحرية تواصل جولاتها لمواجهة سرطان الثدي إلى شربين.. صور

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