4 معلومات عن مبادرة استثمار بلا تحديات.. تعرف عليها



ينشر "صدى البلد" أبرز 4 معلومات عن المبادرة وكيفية الاشتراك فيها كالآتي:



-الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة وعنوانه http://support.miic.gov.eg/ وتسجيل البيانات الخاصة بالمستثمر أو مقدم الشكوى أو المقترح

-إرسال المقترحات والشكاوى على البريد الإلكتروني

- الرد على تلك الشكاوى من فريق عمل متخصص من الوزارة على مستوى المناطق والمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية للإسراع في الرد على ما يقدمه المستثمر أو رائد الأعمال

-ربط المبادرة بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035

ينشر "صدى البلد" أبرز 4 معلومات عن المبادرة وكيفية الاشتراك فيها كالآتي:-الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة وعنوانه http://support.miic.gov.eg/ وتسجيل البيانات الخاصة بالمستثمر أو مقدم الشكوى أو المقترح-إرسال المقترحات والشكاوى على البريد الإلكتروني [email protected] - الرد على تلك الشكاوى من فريق عمل متخصص من الوزارة على مستوى المناطق والمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية للإسراع في الرد على ما يقدمه المستثمر أو رائد الأعمال-ربط المبادرة بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035

اعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن اطلاقها مبادرة " استثمار بلا تحديات" للتيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم ومقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.