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اقتصاد

4 معلومات عن مبادرة استثمار بلا تحديات.. تعرف عليها

السبت 18/مايو/2019 - 09:40 م
هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار
محمد يحيي
اعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن اطلاقها مبادرة " استثمار بلا تحديات" للتيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم ومقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

ينشر "صدى البلد" أبرز 4 معلومات عن المبادرة وكيفية الاشتراك فيها كالآتي:

-الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة وعنوانه http://support.miic.gov.eg/ وتسجيل البيانات الخاصة بالمستثمر أو مقدم الشكوى أو المقترح
-إرسال المقترحات والشكاوى على البريد الإلكتروني [email protected]
- الرد على تلك الشكاوى من فريق عمل متخصص من الوزارة على مستوى المناطق والمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية للإسراع في الرد على ما يقدمه المستثمر أو رائد الأعمال
-ربط المبادرة بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035

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