بعد مقلب الشلال .. رسالة شذى حسون إلى رامز جلال

وقعت المطربة شذى حسون، ضحية حلقة اليوم السبت، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".



وكتب المطربة شذى حسون، على صفحتها بموقع "تويتر" رغم الانهيار العصبي اللي صار بيه بس أحبك ومتفكرش تجيبني مرة تانية عشان مش هايحصللك كويس ‎#شذى_حسون ‎#رامز_في_الشلال.



وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

