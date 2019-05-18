ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بعد مقلب الشلال .. رسالة شذى حسون إلى رامز جلال

السبت 18/مايو/2019 - 09:33 م
شذى حسون
شذى حسون
محمد بدران
وقعت المطربة شذى حسون، ضحية حلقة اليوم السبت، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وكتب المطربة شذى حسون، على صفحتها بموقع "تويتر" رغم الانهيار العصبي اللي صار بيه بس أحبك ومتفكرش تجيبني مرة تانية عشان مش هايحصللك كويس ‎#شذى_حسون ‎#رامز_في_الشلال.

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.
بعد مقلب الشلال .. رسالة شذى حسون إلى رامز جلال

ترشيحاتنا

بسبب التزوير.. عقوبات صارمة من الكاف على منتخب غينيا

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور

لحسم الأزمة.. لجنة ثلاثية من اتحاد الكرة للنظر في ملف الصعود والهبوط

تفوق كاسح لـ الأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي بـ برج العرب

شاهد.. رد فعل غريب من شذى حسون بعد اكتشاف مقلب رامز

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور