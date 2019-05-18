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تعليم

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن نتيجة النقل الثانوي بـ العلوم الإسلامية

السبت 18/مايو/2019 - 09:38 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة النقل الثانوي بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الخامس، كما أعلنت أسماء العشرة الأوائل "الصفين الأول والثاني الثانوي".

-وجاءت نتيجة العشرة الأوائل على الصف الأول الثانوي كالآتي: 

محمود شريف واعر عبد الوكيل شافعي 678 94.2% الأول
أحمد جمال الدين بديع الشاذلي حنفي 676 93.9% الثاني
أحمد جابر محمد عبد الرازق شافعي 675 93.8% الثالث
أحمد محمد كمال السيد عثمان حنفي 674 93.6% الرابع
أحمد عبد الحميد مهدي ضاحي مالكي 671 93.2% الخامس
أحمد علي نعيم بدري حنفي 669 92.9% السادس
عبد الرحمن نصر أحمد مهدي مالكي 668 92.8% السابع
الحسن مختار أحمد الحسيني شافعي 667 92.7% الثامن
أحمد محمد علي موسي شافعي 663 92.1% التاسع
محمد جمال يحيي مختار سيف الدين حنفي 653 90.7% العاشر

- العشرة الأوائل على الصف الثاني الثانوي: 
 
علاء عصام إبراهيم محمد يوسف حنفي 668.8 92.9% الأول
شعبان سليمان أحمد سليمان شافعي 668.0 92.8% الثاني
عبد العزيز سعد عبد العزيز محمد حنفي 656.2 91.1% الثالث
نور الدين وائل نور الدين سليمان شافعي 652.8 90.7% الرابع
محمد علاء الدين عبد المجيد سرور حنفي 651.8 90.5% الخامس
محمد محمود عبد المجيد أحمد مالكي 651.4 90.47% السادس
رجب حمدي محمد قاسم مالكي 651.2 90.44% السابع
أحمد يونس سعيد عبد العال شافعي 650.0 90.3% الثامن
منصور نبيل محمد محمد شافعي 646.8 89.8% التاسع
محمود إسماعيل أمين صديق مالكي 643.0 89.3% العاشر

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