قطاع المعاهد الأزهرية يعلن نتيجة النقل الثانوي بـ العلوم الإسلامية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة النقل الثانوي بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الخامس، كما أعلنت أسماء العشرة الأوائل "الصفين الأول والثاني الثانوي".
-وجاءت نتيجة العشرة الأوائل على الصف الأول الثانوي كالآتي:
محمود شريف واعر عبد الوكيل شافعي 678 94.2% الأول
أحمد جمال الدين بديع الشاذلي حنفي 676 93.9% الثاني
أحمد جابر محمد عبد الرازق شافعي 675 93.8% الثالث
أحمد محمد كمال السيد عثمان حنفي 674 93.6% الرابع
أحمد عبد الحميد مهدي ضاحي مالكي 671 93.2% الخامس
أحمد علي نعيم بدري حنفي 669 92.9% السادس
عبد الرحمن نصر أحمد مهدي مالكي 668 92.8% السابع
الحسن مختار أحمد الحسيني شافعي 667 92.7% الثامن
أحمد محمد علي موسي شافعي 663 92.1% التاسع
محمد جمال يحيي مختار سيف الدين حنفي 653 90.7% العاشر
- العشرة الأوائل على الصف الثاني الثانوي:
علاء عصام إبراهيم محمد يوسف حنفي 668.8 92.9% الأول
شعبان سليمان أحمد سليمان شافعي 668.0 92.8% الثاني
عبد العزيز سعد عبد العزيز محمد حنفي 656.2 91.1% الثالث
نور الدين وائل نور الدين سليمان شافعي 652.8 90.7% الرابع
محمد علاء الدين عبد المجيد سرور حنفي 651.8 90.5% الخامس
محمد محمود عبد المجيد أحمد مالكي 651.4 90.47% السادس
رجب حمدي محمد قاسم مالكي 651.2 90.44% السابع
أحمد يونس سعيد عبد العال شافعي 650.0 90.3% الثامن
منصور نبيل محمد محمد شافعي 646.8 89.8% التاسع
محمود إسماعيل أمين صديق مالكي 643.0 89.3% العاشر
-وجاءت نتيجة العشرة الأوائل على الصف الأول الثانوي كالآتي:
محمود شريف واعر عبد الوكيل شافعي 678 94.2% الأول
أحمد جمال الدين بديع الشاذلي حنفي 676 93.9% الثاني
أحمد جابر محمد عبد الرازق شافعي 675 93.8% الثالث
أحمد محمد كمال السيد عثمان حنفي 674 93.6% الرابع
أحمد عبد الحميد مهدي ضاحي مالكي 671 93.2% الخامس
أحمد علي نعيم بدري حنفي 669 92.9% السادس
عبد الرحمن نصر أحمد مهدي مالكي 668 92.8% السابع
الحسن مختار أحمد الحسيني شافعي 667 92.7% الثامن
أحمد محمد علي موسي شافعي 663 92.1% التاسع
محمد جمال يحيي مختار سيف الدين حنفي 653 90.7% العاشر
- العشرة الأوائل على الصف الثاني الثانوي:
علاء عصام إبراهيم محمد يوسف حنفي 668.8 92.9% الأول
شعبان سليمان أحمد سليمان شافعي 668.0 92.8% الثاني
عبد العزيز سعد عبد العزيز محمد حنفي 656.2 91.1% الثالث
نور الدين وائل نور الدين سليمان شافعي 652.8 90.7% الرابع
محمد علاء الدين عبد المجيد سرور حنفي 651.8 90.5% الخامس
محمد محمود عبد المجيد أحمد مالكي 651.4 90.47% السادس
رجب حمدي محمد قاسم مالكي 651.2 90.44% السابع
أحمد يونس سعيد عبد العال شافعي 650.0 90.3% الثامن
منصور نبيل محمد محمد شافعي 646.8 89.8% التاسع
محمود إسماعيل أمين صديق مالكي 643.0 89.3% العاشر