قطاع المعاهد الأزهرية يعلن نتيجة النقل الثانوي بـ العلوم الإسلامية



محمود شريف واعر عبد الوكيل شافعي 678 94.2% الأول

أحمد جمال الدين بديع الشاذلي حنفي 676 93.9% الثاني

أحمد جابر محمد عبد الرازق شافعي 675 93.8% الثالث

أحمد محمد كمال السيد عثمان حنفي 674 93.6% الرابع

أحمد عبد الحميد مهدي ضاحي مالكي 671 93.2% الخامس

أحمد علي نعيم بدري حنفي 669 92.9% السادس

عبد الرحمن نصر أحمد مهدي مالكي 668 92.8% السابع

الحسن مختار أحمد الحسيني شافعي 667 92.7% الثامن

أحمد محمد علي موسي شافعي 663 92.1% التاسع

محمد جمال يحيي مختار سيف الدين حنفي 653 90.7% العاشر



- العشرة الأوائل على الصف الثاني الثانوي:



علاء عصام إبراهيم محمد يوسف حنفي 668.8 92.9% الأول

شعبان سليمان أحمد سليمان شافعي 668.0 92.8% الثاني

عبد العزيز سعد عبد العزيز محمد حنفي 656.2 91.1% الثالث

نور الدين وائل نور الدين سليمان شافعي 652.8 90.7% الرابع

محمد علاء الدين عبد المجيد سرور حنفي 651.8 90.5% الخامس

محمد محمود عبد المجيد أحمد مالكي 651.4 90.47% السادس

رجب حمدي محمد قاسم مالكي 651.2 90.44% السابع

أحمد يونس سعيد عبد العال شافعي 650.0 90.3% الثامن

منصور نبيل محمد محمد شافعي 646.8 89.8% التاسع

محمود إسماعيل أمين صديق مالكي 643.0 89.3% العاشر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة النقل الثانوي بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الخامس، كما أعلنت أسماء العشرة الأوائل "الصفين الأول والثاني الثانوي".