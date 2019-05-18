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رياضة

اجتماع تنسيقي للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

السبت 18/مايو/2019 - 09:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا تنسيقيا مساء اليوم، قبل انطلاق مران الفريق للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بمواحهة الإسماعيلي والترتيبات الخاصة بهذه المباراة .

وحرص الجهاز الفني على مشاهدة ملخص مباريات للإسماعيلي خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب انتهاء مباراة إنبي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

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