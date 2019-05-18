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مرأة

مكونان فقط من مطبخك لحرق الدهون بسرعة غير متوقعه

السبت 18/مايو/2019 - 09:34 م
صدى البلد
لمياء الياسين
مع تناول الأطعمة الدسمة خلال رمضان تجدين نفسك بدأت تعانين من تراكم الدهون وتريدين تعزيز الأيض وإنقاص الوزن إليك مشروب سحري لنسف الدهون يقدمه موقع بولد سكاى الهندى...

كل ما تحتاجين لتحضير المشروب الحارق للدهون.

شريحة من المانجو
بشر جذر الزنجبيل.

طريقة التحضير للمشروب الحارق للدهون

أضيفي قطع المانجو إلى برش الزنجبيل و انقعي الخليط في وعاء يحتوي على الماء وقطع من الثلج وضعي الوعاء الذي يحتوي على الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لكي تختلط مكوناته وإبدئي بشرب كوب منه يوميا وبعد 7 أيام ستلاحظين الفرق.

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