ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعليق شيخ الأزهر عن الشذوذ في المجتمعات الغربية

السبت 18/مايو/2019 - 09:25 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كلاهما سمع وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساوا في الذنب، وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.

وأضاف «الطيب» خلال لقائه اليومي على التليفزيون المصري في رمضان، أن الحضارة الحديثة لا تنطلق من ثوابت، ولا يوجد بها تراث أو شيء مقدس، متسائلًا: أين الدليل، أين المرشد لهذه الحضارة؟.

وتابع: إن الرجل في المجتمعات الغربية يباح له أن يتزوج برجل آخر، وكذلك المرأة، وهذا أمر مقبول في هذه المجتمعات، وهذا الأمر ناتج من فقدان الثوابت والبوصلة الصحيحة، مضيفًا: «والله العالم الحيواني لم يقع في هذا الأمر».

ويذاع برنامج للإمام الأكبر يوميا في الساعة 6:15 مساءً على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المبارك، ويناقش البرنامج عددًا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم: هكذا رد النبي على أعرابي تبول في المسجد

بحضور بيومي فؤاد..رانيا يوسف وإلهام شاهين والفيشاوي على مائدة سحور واحدة

جمع حبايبك يشعلها من جديد.. خلافات عمرو دياب وعمرو مصطفى عرض مستمر

رياح وشبورة.. تفاصيل طقس الغد على القاهرة والمحافظات.. والأقصر 38 درجة

خد كل شيء بالحلال.. رسالة غامضة من محمد ناجى جدو عبر تويتر

بسبب مشاجرة أمام قسم القاهرة الجديدة.. إخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور