الأطفال هم مستقبل وطن محاضرة بـ ثقافة الأقصر.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.



وعقدت المكتبة الثقافية بالنمسا محاضرة بعنوان "الأطفال هم مستقبل وطن"، ألقى المحاضرة منتصر الشافعي الذى أوضح ان اﻷطفال هم طلائع اى امة وصناع مجدها وهم أمل المستقبل، ومنوها إلى دور الآباء فى غرس القيم والمبادئ الأخلاقية، كما استمرت عروض مسرح الطفل، حيث عرض قصر ثقافة الطارف مسرحية "متصدقشي أي حاجه" تأليف كريم الشاوري إخراج احمد الجمل ويستمر عروضها 20 مايو الجارى.



ونظم قصر ثقافة الأقصر آخر ليالي قافلة ليالي رمضان الثقافية فى الساحة الدندرواوية بنجع الشيخ، بدأت الفعاليات فى ورشة العمل بمحاضرة عن "دور الإعلام في التصدي للأفكار المتطرفة" ناقشتها سناء محمد محمود، حيث قامت بتعريف الفكر وفوائد وسائل الإعلام للأطفال وأهمية الإعلام وانواع الإعلام وايجابياته وسلبياته ودوره في مقاومة الشائعات واستقرار الأمن العام للبلاد، ويعد التليفزيون والإنترنت والجرائد والصحف والمجلات قنوات للإعلام تساعد في تكوين الفكر سياسيًا واجتماعيًا واكتساب العادات الصحيحة والإبتعاد عن العادات السلبية ويعد أيضًا حلقة وصل بين الحكومات والشعوب.



كما اقيمت ورشة أشغال يدوية عن "كيفية عمل شنط جينز" وورشة فنون تشكيلية للرسم بالاشكال الهندسية، بجانب دوري ثقافي بين مجموعتين من الأطفال تضمن أسئلة عامة متنوعة، إكتشاف مواهب "مريم محمد ومودة سيد وزمزم محمد وحبيبة عاطف وطارق أحمد وطه أحمد"، بالإضافة إلى عرض فني إنشاد ديني لناصر الأنصاري وجرجس ميلاد وسعودي فراج آمين.



وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالحله محاضرة ثقافية ضمن الاحتفال بليالي رمضان الثقافية بعنوان "الشباب والهجرة غير الشرعية" أدارها على محمد على حسن، وذلك بديوان آل السعداب بقرية الحليله، وتناول فيها أسباب الهجرة غير المشروعة وعوامل الطرد والجذب وطرق التصدي لها.