أحمد عمر هاشم: من يكذب معجزات الرسول ليس بمؤمن

قال الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الفترة الأولى في الإسلام كانت منصبة على ترسيخ التوحيد والعقيدة والإيمان لدى المسلمين وبعد ذلك بدأ فرض التشريعات لأنه بدون إيمان لن يتقبل العقل بعض معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - .



وأضاف خلال لقائه ببرنامج أحاديث الفتنة الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة ten :" حين يكون الإيمان موجودا والإنسان يؤمن أن هناك إله قادر على كل شيء وأن الرسول حق ويوحى إليه من ربه يتلقى النبأ بالمعجزات بصدق ولا يشكك فيه وهذا جزء مما نعانيه اليوم في بعض الوسائل التي تكذب معجزات الرسول وهنا يجب القول بأن المؤمن يتلقاها بصدق وإيمان وغير المؤمن يُكذبها".



وتابع :" حينما أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - قومه برحلة الإسراء والمعراج، أبو جهل قال للرسول الكريم إذا جمعت لك الناس هل تخبرهم أنك ذهبت إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماء قال نعم ، فحضر الناس وقال لهم الرسول ما حدث فكذبوه وقالوا هذه المسافة نضرب فيها أكباد الإبل وتأتي وتقول أنك فعلتها في جزء من الليل؟؟ ، في المقابل سألوا أبو بكر هل تصدقه ؟؟ قال نعم إن كان قال فقد صدق بل وأصدقه في أبعد من ذلك ومن يومها لقب أبو بكر بالصديق".