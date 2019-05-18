شيخ الأزهر: الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يوجد فيه مساواة بين المرأة والرجل من قبل أن تنزل المرأة والرجل إلى الأرض، وهذا واضح في المساواة في الإثم حال المعصية، والثواب وتوجيه اللوم لكلا الطرفين.



وأكد «الطيب» خلال لقائه على التليفزيون المصري، أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كلاهما سمع وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساوا في الذنب، وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.



وأوضح الإمام الأكبر أن القرآن قال في التحذير «فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ»، ولم يقل «فتشقيا» وهنا اختص الرجل بالشقاء، وهو ما يؤكد أن الرجل فعلًا هو المكلف بالأعباء أكثر، لأن المرأة لا تطيق أعباء الرجل، كما أن الرجل لا يستطيع القيام بمهام المرأة في الأسرة وتربية الأولاد.



