ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

شيخ الأزهر: الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى

السبت 18/مايو/2019 - 09:26 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يوجد فيه مساواة بين المرأة والرجل من قبل أن تنزل المرأة والرجل إلى الأرض، وهذا واضح في المساواة في الإثم حال المعصية، والثواب وتوجيه اللوم لكلا الطرفين.

وأكد «الطيب» خلال لقائه على التليفزيون المصري، أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كلاهما سمع وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساوا في الذنب، وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.

وأوضح الإمام الأكبر أن القرآن قال في التحذير «فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ»، ولم يقل «فتشقيا» وهنا اختص الرجل بالشقاء، وهو ما يؤكد أن الرجل فعلًا هو المكلف بالأعباء أكثر، لأن المرأة لا تطيق أعباء الرجل، كما أن الرجل لا يستطيع القيام بمهام المرأة في الأسرة وتربية الأولاد.

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق بجوار النادي الأهلي بالجزيرة

شذى حسون تتصدر تويتر بعد حلقة رامز في الشلال

موجز البلد.. السيسي يستقبل سفير السعودية.. وشقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن داخل مسجد

نشرة الحوادث .. يستغل حملة علاج الإدمان لجمع تبرعات وفاتورة مياه تنهى حياة سائق

بحضور بيومي فؤاد..رانيا يوسف وإلهام شاهين والفيشاوي على مائدة سحور واحدة

ما بيعبرونيش دلوقتى.. علاء مرسي: أنا مكتشف أحمد السقا ومحمد سعد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور