أمور لا تقاس بالعقل.. أحمد عمر هاشم: الإيمان بالغيب من أهم أركان الإسلام

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن الإيمان بالغيب أمر مهم، حتى يكون الإنسان مصدقًا ومؤمنًا حقًا، لافتَا إلى أن بعض الأمور بمقياس العقل قد لا يقبلها بعض الناس، لأن عقول الناس متضاربة.



وأضاف"هاشم"، خلال حواره على فضائية "ten"، إن الإيمان بالغيب من أهم أركان الإسلام، وهذا واضح في قوله تعالى: "ذلِكَ الْكِتابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ".



أكد أحمد عمر هاشم، أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، يليله صحيح الإمام مسلم واتفق بالإجماع على صحيح البخاري ومسلم هما الصحيحان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول.