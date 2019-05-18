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أخبار العالم

سخر من جنود فقدوا أطرافهم.. الإعلام السعودية تحيل أسامة سالمين للمخالفات

السبت 18/مايو/2019 - 09:31 م
الإعلام السعودية
الإعلام السعودية تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات
رحيم يسري
أحالت وزارة الإعلام السعودية الستاند آب كوميدي "أسامة سالمين" للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الإعلام أنها تدعم الحريات الفنية وتصونها، لكنها "لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع للإعلامي الكوميدي أسامة السالمين يسخر فيه من جنود بالجيش فقدوا أطرافهم في الحروب والمعارك.

واعتبر كثيرون المقطع مسيء للجنود السعوديين وأثار حالة من الغضب بعد انتقاده لبعض سياسات المملكة العربية السعودية.

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