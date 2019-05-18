لاعب مفيد للغاية.. قاسم باشا يكشف حقيقة رحيل تريزيجيه

كشف فريق قاسم باشا التركي،حقيقة رحيل المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف الفريق خلال التفرة المقبلة.



وقال نورسال بليجن،المدير الرياضي لنادي قاسم باشا، في تصريحات لإحدى الاذاعات التركية ان تريزيجيه لا يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق.



وأضاف:" إدارة النادي تملك العديد من العروض من عدة أندية في دوريات مختلفة تريد التعاقد مع الدولي المصري"مستطردًا:"تريزيجيه مرغوب بقوة من جانب الجهاز الفني والإدارة، إنه لاعب مفيد للغاية لنا ومتعدد الأدوار".



وأكمل المدير الرياضي لنادي قاسم باشا :"تريزيجيه لا يريد الرحيل حاليًا، ومستقبله سيتحدد حسب العروض التي ستقدم له".