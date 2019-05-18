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اقتصاد

بشرى خير .. الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته خلال 48 يوما

السبت 18/مايو/2019 - 09:35 م
دولار
دولار
محمد يحيي
هوي الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت، بالبنوك مسجلا 16.9 جنيه بمعدل يتراوح بين 15 إلي 21 قرشا منذ أوائل الشهر الماضي.

ووصل متوسط سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري لـ17.25 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع؛ ليسجل أدني سعر للعملة الأجنبية ببنوك "الأهلي، مصر، القاهرة، التجارة الدولي، عودة، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد" نحو 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي اليوناني، مصر إيران للتنمية، التعمير و الاسكان، قناة السويس" عند 17 جنيه للشراء و 17.1 جنيه للبيع.

وجاء أعلي سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل لـ17.05 جنيه للشراء و 17.14 جنيه للبيع ، بينما وصل سعر صرفه ببنكي سايب و البركة عند 17.03 جنيه للشراء و 17.13 جنيه للبيع

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