نشرة الفن المسائية.. عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب.. محمد رمضان للزعيم: أنا واحد من جمهورك.. إليسا تجري عملية جراحية في ألمانيا

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت على اهتمام القراء ونكشف فيها صراع النجوم على مسلسلات رمضان واحتفالهم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وبرقية التعازي للفنانة أنغام بعد رحيل عمها.





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