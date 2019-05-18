مش هايحصللك كويس.. رامز جلال يرد على شذى حسون بعد مقلب الشلال

وقعت المطربة شذى حسون، ضحية الحلقة الـ13 اليوم السبت، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".



وبطريقته الساخرة، اعترض الفنان رامز جلال على تغريدة شذي قائلًا :" ‏‎مش هيحصلي كويس ده علي أساس انك طبطبتي عليا المره دي".



وكانت المطربة شذى حسون، كتبت على صفحتها بموقع "تويتر" رغم الانهيار العصبي اللي صار بيه بس أحبك ومتفكرش تجيبني مرة تانية عشان مش هايحصللك كويس ‎#شذى_حسون ‎#رامز_في_الشلال.



وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

