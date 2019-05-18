العربية لحقوق الانسان: هجوم داعش على شركة نفط ليبية يتنافى مع القيم الانسانية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الحادث الإرهابي الذى استهدف بوابة شركة "الزويتينة"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، واستخدم فيه المهاجمون أربع سيارات مسلحة وأسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من حرس البوابة، مؤكدة أن الأعمال الإجرامية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار ليبيا تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وطالبت المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذة التحديات والقبض علي المنفذين وتقديمهم للعدالة.



وأكدت المنظمة أن مثل هذة الأعمال الإرهابية تهدد قيم حقوق الإنسان داخل ليبيا حيث أنها تمثل اعتداء على مجموعة الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة.



وأكدت مصادر أمنية وقوع هجوم مسلح من قبل تنظيم داعش على بوابة شركة الزويتينة بمدينة زلة التي تبعد عن مدينة زلة 15 كيلومتر الواقعة على طريق زلة ودان و أسفرت العملية عن ذبح عنصرين وخطف أربعة من حرس البوابة.



وأكدت المنظمة أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا".



وطالب المنظمة السلطات الليبية، التي تمتلك شرعية الإنجاز بالمناطق الرخوة والتي تكررت فيها العمليات الإرهابية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.