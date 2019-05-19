نشاط دولي مميز لجامعة المنصورة بمشاركة 25 أستاذا

نظم مكتب العلاقات الدولية والإيراسموس بجامعة المنصورة عدد من الزيارات الأكاديمية لـ 25 عضوا من هيئة التدريس بـ9 كليات بالجامعة ليقوموا بزيارات علمية وأكاديمية لستة جامعات أوروبية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتنسيق وتنظيم الدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور محمد عبد الله العايدي منسق الإيراسموس.



جاء ذلك بعد النجاح الواضح لأسبوع الإيراسموس الدولي الثاني بجامعة المنصورة في مارس الماضي الذي استضاف 50 أستاذ أجنبي من 7 جامعات أوروبية من بولندا ورومانيا وبلغاريا وليتوانيا، تم التنسيق لزيارات أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الإيراسموس



وعلى هامش الفعاليات وقع رئيس جامعة بيالوستوك على اتفاقية التعاون التي كان وقع عليها الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ليتولى الدكتور صبحي عبد القادر التنسيق لتفعيل برامج مشتركة وتبادل الطلاب والأساتذة في المجالات الهندسية المختلفة.



كما استقبل البروفيسور دميترو كيرلشان رئيس جامعة بيتشتى وفد من 14 أستاذ من 6 كليات بالجامعة ضمن زيارة أكاديمية لجامعة بيتشتى في رومانيا لتفعيل اتفاقية التعاون من خلال برنامج الإيراسموس.



وقدم أعضاء الوفد محاضرات علمية كل في تخصصه والمشاركة في نقاشات التعاون المستقبلي لتعظيم الاستفادة من فرص التمويل الأوروبي للمشروعات المشتركة.



وعلى هامش الفعاليات وقع عميد كلية الآداب بجامعة بيتشتى على اتفاقية تعاون لتفعيل الاتفاقية الإطارية بين كليتي الآداب لبدء العمل على برامج مشتركة لتبادل الأساتذة والطلاب وتنسيق مشروعات أكاديمية تعزز البعد الثقافي بين البلدين.



كما قامت كلا من الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتورة منى شعبان أستاذ مساعد بكلية الصيدلة بزيارة أكاديمية لجامعة الطب والصيدلة كرايوفا في رومانيا، حيث قدموا محاضرات علمية في كليتي التمريض والصيدلة وزاروا المعامل والمراكز البحثية المتقدمة وبالأخص فى وبالأخص في العلوم البيولوجية والطبية. وفي هذه الأثناء زار الدكتور محمد صلاح جامعة فاسيل جولدش الطبية في مدينة آراد في رومانيا لبحث سبل التعاون، حيث التقى برئيس الجامعة البروفيسور كوراليا كوتوراشي ونائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي البروفيسور أنكا هرومينيان.



وشارك وفد من جامعة المنصورة في فعاليات الأسبوع الدولي بجامعة فيتوتاس ماجنوس في دولة ليتوانيا لتفعيل اتفاقية التعاون وتنسيق أنشطة التعاون التنفيذية المستقبلية من تبادل طلاب وأساتذة.



واتفق الدكتور محمد عطوة مع البروفيسور ريتا بندرافتشين عميدة كلية الاقتصاد والإدارة على تبادل الطلاب لتدريبهم وقضاء مدة دراسية لتوسيع مدارك الطلاب وإكسابهم البعد الدولي في تحصيلهم الدراسي. وتم الاطلاع على الكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة بالجامعة مما يفتح آفاق تعاون لتطوير المناهج والبرامج الدراسية.



وأوفدت كلية الطب البيطري كلا من الدكتور عادل عبد الخالق مدير برنامج سلامة وصحة الغذاء بكلية الطب البيطري و الدكتورة مروة فوزي أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري لزيارة أكاديمية لجامعة الطب البيطري والزراعة في تيمشوارا برومانيا وألقى أعضاء الوفد محاضرات تخصصية في مجال الغذاء والطب البيطري وتم التفاهم على زيادة عدد التبادل الأكاديمي للأساتذة والطلاب.



كما تم التنسيق لمنح تدريبية لعدد 4 طلاب دراسات عليا من المعيدين والمدرسين المساعدين لفترات تدريبية تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، منهم معيد في التمريض ومعيدة في اللغة الإنجليزية بجامعة بيتشتى، ومعيدة من كلية الزراعة ومدرس مساعد من كلية الطب البيطري بجامعة الطب البيطري والزراعة في تيمشوارا.