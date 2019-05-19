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مرأة

حيل لحماية طفلك من الجفاف مع الطقس الحار

الأحد 19/مايو/2019 - 03:35 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطعمة عديدة يجب أن تتوقفى عن تقديمها لطفلك على مائدة السحور، لأنها تسبب له الجفاف وتزيد من عطشه فى اليوم التالى ولا تساعد الجسم على تحمّل ساعات الصيام خاصّة مع ارتفاع درجات الحرارة.. إليك مجموعة الأطعمة التى يجب أن يبتعد طفلك عنها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1-الحلويات.. توقفى عن تقديم الحلويات لطفلك على مائدة السحور فهى تتسبب فى تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين والشعور بالجوع والعطش يكون أسرع.

2-الأطعمة المملحة.. الأطعمة المملحة حتى أنواع الجبن المملحة تزيد من عطش الطفل حتى مع تناول كمية كبيرة من الماء.

3- اللحوم.. تؤدى إلى تخلص الجسم من كمية كبيرة من الماء في البول والشعور بالعطش.

4- المشروبات الغازية.. تسبب الشعور بالامتلاء وانتفاخ المعدة لاحتوائها على كم كبير من السكريات.

على الجانب الآخر إليك مجموعة الأطعمة التى يجب أن تقدميها لطفلك لتزيد من ترطيب الجسم وتخلصه من الجفاف.. إليك أبرزها

قدمى لطفلك الفاكهة التى تزيد ترطيب الجسم والتى تحتوى على كمية كبيرة من الماء مثل البطيخ والبرتقال فهى تقلل من شعوره بالعطش طوال نهار رمضان.

تقديم بعض الخضراوات مثل الخس والخيار دور كبير فى ترطيب جسم الطفل طوال فترة الصيام.

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