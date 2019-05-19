جامعة المنصورة تدشن أول مركز في الشرق الأوسط للحفريات الفقارية.. الأول من نوعه بين الجامعات المصرية والشرق الأوسط.. وأشرف عبد الباسط: حدوتة مصرية سطرتها أقلامنا

جامعة المنصورة تدشن أول مركز فى الشرق الأوسط للحفريات الفقارية

المركز يضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية

يرجع عمر الحفريات بالمركز لمئات الملايين من السنين

يهتم المركز بدراسة التراث الطبيعي للحفريات الفقارية

يعد مركز الحفريات الفقارية الذى دشنته جامعة المنصورة فى احتفالية، حضر فيها وزير التربية والتعليم ووزيرة البيئة وعدد من العلماء والباحثين والدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور هشام سلام مدير المركز المركز الأوحد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مهتم بدراسة التراث الطبيعى للحفريات الفقارية، وتم نشر أكثر من 20 بحث دولى فى كبرى المجلات العلمية العالمية منها مجلة الناشر الدولية الذى وثق فيه أنواع جديدة من الكائنات التى عاشت قبل ظهور الانسان بملايين السنين ومن أهم اكتشافات المركز تسجيل نوع جديد من الديناصورات والذى لم يكتشف من قبل .وكان للجامعة السبق فى إنشاء أول مركز بحثي متخصص فى دراسة الحفريات الفقارية (الحيوانات ذات العمود الفقرى )، ليكون الأول من نوعه بين الجامعات المصرية والشرق أوسطية و يهدف مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بالأساس إلى تربية كوادر أكاديمية وتدريس علم الحفريات الفقارية داخل مصر، هذا بالإضافة إلى اكتشاف ومعالجة ودراسة وتخزين التراث الطبيعي من الحفريات الفقارية المصرية.ويضع المركز فى أولوياته زيادة الوعى لدى المجتمع المصرى بمعرفة تراثهم الطبيعى من الحفريات الفقارية المصرية وعقد مشروعات بالتعاون مع جامعات دولية عريقة مثل جامعة جنوب كالفورنيا، جامعة متشجن، جامعة أوهايو، جامعة دوك، جامعة ألبرتا، جامعة ستونى بروك، متحف كارنيج للتاريخ الطبيعي ومتحف دنفر للتاريخ الطبيعي وركزت على دراسة الحفريات الفقارية من عصر الطباشيري المتأخر والباليوجين فى أفريقيا.يضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية التى يرجع عمرها عشرات بل مئات الملايين من السنين كما أن فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة عمل بكل جهد وتحدوا كل الظروف ليكلل جهدهم بالاكتشافات العظيمة ولقد استطاع الفريق تأسيس مدرسة علمية متخصصة فى دراسة الحفريات الفقاريةفيما أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن مركز الحفريات حدوتة مصرية سطرت اقلامها فى جامعة المنصورة جامعة إقليمية تزيد بمعدل ١٠٪ كل عام فى النشر الدولى وتحتل المركز الثانى على الجامعات المصرية فى النشر بالمحلات الدولية والدوريات العلمية مشيرا الى أن فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة عمل بكل جهد وتحدوا كل الظروف ليكلل جهدهم بالاكتشافات العظيمة ولقد استطاع الفريق تأسيس مدرسة علمية متخصصة فى دراسة الحفريات الفقارية.