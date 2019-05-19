هدى زكريا: أعداؤنا يشغلهم تشويه تاريخ مصر

قالت الدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن تاريخ مصر موضع هجوم أكثر من حدودها.



وأضافت خلال كلمتها في ندوة بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية في نوفمبر 1896 بنقابة الصحفيين، أن كلمة دليسيبس استخدمها جمال عبد الناصر كإشارة للانطلاق نحو مكاتب قناة السويس لتأميمها.



وأضافت أنه من أمثلة تشويه التاريخ المصري ما شاهدناه في مسلسل يوسف الصديق، عندما وجدنا أن زليخة تعبد الإله آمون على هيئة تمثال، والحقيقة أن مصر لم تعبد أصناما، ولَم تتعرف على الله من خلال التماثيل، لافتة إلى أن هناك لعبا في التاريخ لننظر لأنفسنا نظرة إحساس بالمهانة. وإذا نظرنا إلى الدين سنجد ان المصريين هم من صنعوه، فلا يمكن أن نتعرف.



وتابعت أن محاولات بناء تمثال ديلسبس تعد بمثابة هجمة علي التاريخ المصري بالكامل وهدف بناءه القضاء على التاريخ المصري لصالح المحتل والعدو.



وشددت هدى علي أن هناك مغالطات تاريخية كثيرة يتم إذاعتها علي الشاشات مثلما يتم التصوير ببعض المسلسلات أن المصريين كانوا يعبدون التماثيل واللات والعزة وهذا غير صحيح، لافتة إلي تواجد حملة للتغول علي الأمس وبصفة دينية، مضيفة أن أعداءنا ليس لديهم سوى تشويه تاريخ مصر.

