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برلمان

الراوي الأهم للهوية.. برلمانية تدعو لاستخدام تقنية الهولوجرام بالمتاحف

الأحد 19/مايو/2019 - 05:47 ص
سحر طلعت مصطفي،
سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب
محمود فايد
قالت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، إن مصر بلد تملك أكبر المتاحف المفتوحة التي تروي تاريخ الحضارة الإنسانية بمختلف تنوعاتها، بل أن الأقصر تملك وحدها ثلث آثار العالم، والإسكندرية علي وجه الخصوص تملك مجموعة متنوعة من المتاحف التي تروي جانب من تاريخ الحضارة اليونانية والرومانية، وتملك جانبا ساحرا من الآثار الغارقة، مشيرة إلي أن المتاحف هي الراوي الأهم لتاريخ هويتنا المصرية.

وأكدت سحر طلعت، علي هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، أهمية تطوير أسلوب العرض في المتاحف المصرية، داعية إلي استخدام تقنيات الهولوجرام في المتاحف المصرية علي غرار استخدامها في عرض مقبرة توت عنخ آمون بالمتحف الكبير، لافتة إلى أن استخدام التكنولوجيا يساعد علي مزيد من الجذب للزائرين.

ودعت النائبة، الأسر المصرية إلى زيارة المتاحف في هذا اليوم، وغرس قيم الأجداد في الأبناء من أجل الحفاظ علي هويتنا المصرية.

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