مصر الخير: نسعى لـ فك كرب 5 آلاف غارم وغارمة خلال رمضان

نظمت مؤسسة "مصر الخير" أكبر حفل إفطار جماعى للغارمين والغارمات، لأبناء قرية أبيس بمحافظة الإسكندرية للعام السادس على التوالى، وأشرف عليه برنامج الغارمين بالمؤسسة بروحانيات ليالي رمضان، لإدخال البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا.



شارك في حفل الافطار لرسم الفرحة علي اهالي القرية نخبة من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وإسلام إبراهيم ومى الصافى ونجوم الكرة في مقدمتهم الكابتن احمد الكاس بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين فى مقدمتهم الإعلامية مروة شتلة ومحمد نشأت وأيتن شلبى، الذين قاموا بتوزيع وجبات الافطار على أهالي القرية.



وأكدت سهير عِوَض مدير برنامج الغارمين. بمؤسسة مصر الخير ان حفلة الإفطار يجمع أهالي القرية اسرة علي مائدة واحدة ويجعلنا نشعر أننا ندخل الفرحة، وغرس التكامل والتواصل بين أفراد القرية، حيث تحرص المؤسسة علي إقامة حفل الإفطار سنويا بهدف تنمية هذه المعاني الإنسانية الذي يعد من أهم أهداف مؤسسة مصر الخير.



وأضافت أن معظم المشاركين في حفل الإفطار من الأسر الأكثر احتياجا التي استطاعت العمل في مشروعات مصر الخير للتمكين الاقتصادي وأصبحت نماذج اجتماعية ناجحة وتغيرت حياتها بفضل العمل والانتاج كأحد أهداف مبادرة " حياة كريمة "التي أطلقها السيد رئبس الجمهورية من اجل حياة آمنة وكريمة للاسرة المصرية المناطق الاكثر احتياجا وايضا يمثل اتاحة فرص العمل أمام هذه الفئات من أهم أهداف الحد من ظاهرة الغارمين.

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وأعلنت "سهير عوض ، عن فك كرب ما يقرب من 1500 غارم وغارمة منذ بداية شهر رمضان وحتى الان من العدد المستهدف فك كربه على مدار الشهر الكريم وهو من 3000 الى 5000 غارم وغارمة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من ظاهرة الغارمين، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم اقتصاديا، كما قامت أيضًا بتوزيع عدد من كراتين شهر رمضان علي الغارمين وأسرهم.



وأكدت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، انه تم رفع درجة الاستعداد داخل برنامج الغارمين للدرجة القصوى منذ بداية الشهر الكريم ، حتى يتمكنوا من فك كرب أكبر عدد من الحالات، موضحة أنه تم تكثيف عمل برنامج الغارمين من خلال فتح فرص عمل جديدة للشباب للانضمام لكتيبة فك كرب الغارمين، لبحث الحالات المستهدفة.